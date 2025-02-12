雲林大埤農會代表選舉 檢警查獲萬元買票

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（中央社記者蔡智明雲林縣12日電）基層農會即將改選，雲林縣檢調在大埤鄉查到賄選，58歲李姓會員代表候選人以每票新台幣1萬至2萬元不等向會員行賄，今天偵查終結，李男以違反農會法起訴，予以10萬元交保。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，日前地檢署接獲雲林縣警察局斗南分局提報賄選情資，檢察長黃智勇認為情資具體明確，指派檢察官進行偵辦，並向雲林地方法院聲請搜索票獲准，於2月11日執行搜索，並傳喚、通知大埤鄉農會李姓代表候選人（男，56年次）及會員8人到案說明。

檢方調查，李為取得支持在2月7、8日以一票1萬至2萬元代價向盧、蘇、陳等5名會員行賄；5名會員到案後皆向檢察官承認收賄犯行，並繳回犯罪所得。

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雲林地檢署主任檢察官朱啓仁表示，承辦檢察官認為李嫌無羈押之必要，予以10萬元具保，本案業經偵查終結，於今天提起公訴。

朱啓仁指出，查獲農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選或總幹事候聘人行賄者，每一檢舉案件獎金200萬元，查獲農會代表或其他樁腳行賄者每一檢舉案件獎金50萬元，民眾如發現妨害檢舉情事，可撥打檢舉專線0800027099（撥通後再按4）。（編輯：李淑華）1140212