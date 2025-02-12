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第三方支付業者涉洗錢 負責人交保2員工聲押

2025/2/12 18:40
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（中央社記者謝幸恩台北12日電）第三方支付業者涉嫌為博奕集團、地下期貨商非法洗錢，金額逾新台幣5億元，檢調昨搜索約談鄭姓負責人、明姓總經理等20人。北檢檢察官漏夜複訊，今諭令鄭姓負責人50萬元交保。

檢察官昨天漏夜複訊後，諭令鄭姓負責人等8人分別以10萬元至50萬元不等金額交保，均限制出境、出海；湯姓員工等2人則聲請羈押禁見；明姓總經理等8人今天將移送地檢署複訊。

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檢調偵辦1起地下期貨案件時，查出第三方支付業者涉嫌於民國113年起以數間人頭公司為網路博奕集團、地下期貨業者從事不法洗錢，初估金額超過新台幣5億元，因此報請台北地檢署指揮偵辦。

北檢昨天、今天指揮法務部調查局台北市調查處，兵分31路搜索業者公司、住居所等31處，前後將約談20人到案，全案朝違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例、期貨交易法、刑法賭博罪等方向偵辦。（編輯：方沛清）1140212

#地檢署
#洗錢
#北檢
#法務部調查局台北市調查處
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