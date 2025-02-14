雲林大埤鄉農會改選 再1會員代表候選人買票被訴

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林地檢署日前偵辦大埤鄉農會代表賄選案，查到58歲李姓會員代表候選人現金買票，從收賄的會員口中得知，同村的另名李姓會員代表候選人也以現金方式買票，檢方今天偵查終結再起訴1人。

根據雲林地檢署統計，目前賄選情資累計到13件；檢方強調，查賄行動不會因明天雲林縣基層農會小組長、副組長及會員代表選舉結束而停止，只要有具體違法事證，檢警調一定查辦到底。

雲林地檢署檢察官彭彥儒11日指揮雲林縣警察局刑事警察大隊等單位，偵辦雲林縣大埤鄉農會58歲李姓會員代表候選人涉嫌違反農會法案件（此案已於114年2月12日提起公訴），經傳喚收賄的會員到案說明，竟發現大埤鄉農會另一名61歲李姓會員代表候選人也涉嫌買票行賄。

彭彥儒立即指揮警方持搜索票進行搜索，扣得現金和文宣品等證物，並拘提61歲的李姓會員代表候選人到案說明。

檢警調查，李男為雲林縣大埤鄉農會的會員，並登記參選該農會第20屆怡然村農事小組會員代表，而收賄的女子為大埤鄉農會會員，且為第20屆怡然村農事小組會員代表有選舉權人。

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檢方指出，怡然村農事小組有5人登記參選會員代表，而應選代表3席，李姓男子為該村會員代表候選人，竟對有選舉權人行求、期約、交付賄賂，李姓男子10日下午以1張選票1萬元的代價，向會員買票。

檢方今天偵查終結，將李姓男子依違反農會法提起公訴，而收賄的女子則給予不起訴處分。（編輯：謝雅竹）1140214