加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測考生拍答題卷上傳社群 遭取消考試資格
首頁 / 社會

基隆民宅竄濃煙 9旬翁行動不便受困陽台喪命

2025/2/18 11:23（2/18 11:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
基隆市中興路18巷1棟民宅4樓（圖）18日上午9時許發生火警，現場竄出大量濃煙，有人員受困屋內，消防員到場隨即調派1組人員入內搜救，在陽台靠近窗戶處，發現年約90歲行動不便的楊姓老翁，但已明顯死亡。中央社記者王朝鈺攝 114年2月18日
基隆市中興路18巷1棟民宅4樓（圖）18日上午9時許發生火警，現場竄出大量濃煙，有人員受困屋內，消防員到場隨即調派1組人員入內搜救，在陽台靠近窗戶處，發現年約90歲行動不便的楊姓老翁，但已明顯死亡。中央社記者王朝鈺攝 114年2月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市中興路18巷一棟民宅4樓今天發生火警，現場竄出大量濃煙，年約90歲行動不便的楊姓老翁受困屋內，消防員到場入內搜救，在陽台靠近窗戶發現楊翁，但已明顯死亡。

基隆市消防局上午9時6分獲報，指中興路18巷民宅4樓疑似聽到爆裂聲響隨後冒出濃煙，疑有人員受困屋內，立即派遣14車23人前往搶救，消防員抵達現場後立即布設水線搶救，並調派一組人員入內搜救，另同步疏散其他樓層住戶。

google news透過 Google News追蹤中央社

火勢於上午9時32分受到控制，上午9時51分撲滅，消防員在陽台靠近窗戶處發現受困的楊姓老翁，但已明顯死亡並未送醫。至於起火原因，火災調查科人員已到現場採證，有待進一步釐清。基隆市長謝國樑隨後也到場關心火災情形。

楊姓老翁的兒子住在5樓，他表示，下樓看見父親泡好一杯咖啡吃著土司，見父親一切安好便上樓，沒想到上樓約10分鐘後，突然有濃煙竄上來，衝下4樓但已濃煙密布，他不敢入內救援，只好先下樓。（編輯：李錫璋）1140218

#火警
#消防局
#基隆市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：