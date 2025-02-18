基隆民宅竄濃煙 9旬翁行動不便受困陽台喪命

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（中央社記者王朝鈺基隆18日電）基隆市中興路18巷一棟民宅4樓今天發生火警，現場竄出大量濃煙，年約90歲行動不便的楊姓老翁受困屋內，消防員到場入內搜救，在陽台靠近窗戶發現楊翁，但已明顯死亡。

基隆市消防局上午9時6分獲報，指中興路18巷民宅4樓疑似聽到爆裂聲響隨後冒出濃煙，疑有人員受困屋內，立即派遣14車23人前往搶救，消防員抵達現場後立即布設水線搶救，並調派一組人員入內搜救，另同步疏散其他樓層住戶。

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火勢於上午9時32分受到控制，上午9時51分撲滅，消防員在陽台靠近窗戶處發現受困的楊姓老翁，但已明顯死亡並未送醫。至於起火原因，火災調查科人員已到現場採證，有待進一步釐清。基隆市長謝國樑隨後也到場關心火災情形。

楊姓老翁的兒子住在5樓，他表示，下樓看見父親泡好一杯咖啡吃著土司，見父親一切安好便上樓，沒想到上樓約10分鐘後，突然有濃煙竄上來，衝下4樓但已濃煙密布，他不敢入內救援，只好先下樓。（編輯：李錫璋）1140218