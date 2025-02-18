澎湖花嶼村長補選當選人涉買票 檢提當選無效

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（中央社澎湖縣18日電）澎湖地檢署偵辦望安鄉花嶼村第22屆村長補選疑賄選案，昨天約談當選人董桂珠，認定涉嫌以1票6000元向選民買票，諭知以15萬元具保，今天同步向澎湖地院提起當選無效之訴。

澎湖地檢署日前接獲澎湖縣望安鄉花嶼村第22屆村長補選，疑似有候選人涉嫌以現金向選民買票，隨即指派主任檢察官郭耿誠指揮調查局澎湖縣調查站與警方全力偵辦，12日約詢椿腳及選民共9人並查扣賄款新台幣7萬餘元後，持續向上溯源。

澎湖地檢署昨天約談補選當選人董桂珠，經檢察官訊問釐清案情後，認定董女涉嫌以1票6000元，向10餘名選民進行買票，違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，諭知董女具保15萬元，並限制出境出海。

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澎湖地檢署為澈底剝奪候選人因不法賄選行為之犯罪成果，就董女所涉罪嫌，今天向台灣澎湖地方法院提起當選無效之訴。

澎湖最偏遠的花嶼村村長王玉英，因於113年11月2日逝世，今年1月18日進行補選投票，1號陳董金針46票、2號董桂珠82票，由董桂珠勝出，澎湖選委會春節連假過後由望安代理鄉長洪棟霖發給當選證書。（編輯：謝雅竹）1140218