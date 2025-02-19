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彰化鹿港里長涉毆妻致死謊稱不知情 遭羈押禁見

2025/2/19 15:07（2/19 15:48 更新）
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彰化1名里長2024年底疑在工作時和妻子意見不合，毆打對方頭部導致昏迷送醫，里長妻2025年1月30日不治，檢警約談里長到案說明。彰化地檢署（圖）檢察官認為里長涉犯殺人等罪，18日向法院聲押獲准。 中央社記者吳哲豪彰化攝 114年2月18日
彰化1名里長2024年底疑在工作時和妻子意見不合，毆打對方頭部導致昏迷送醫，里長妻2025年1月30日不治，檢警約談里長到案說明。彰化地檢署（圖）檢察官認為里長涉犯殺人等罪，18日向法院聲押獲准。 中央社記者吳哲豪彰化攝 114年2月18日
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化鹿港鎮吳姓里長涉嫌在土地公廟毆打妻子致死，遭檢察官聲押獲准；吳姓里長遭檢警約談前，曾在臉書貼文關心妻子，對外謊稱煮湯圓時離開一下，回來時發現妻子昏迷送醫。

台灣彰化地方檢察署今天上午發布新聞稿，指鹿港鎮吳姓里長去年12月底涉嫌在土地公廟內毆打其妻致死家暴案件，檢察官今年1月31日率同法醫相驗，昨天拘提被告訊問後，認被告吳姓里長涉犯刑法殺人罪，所犯為有期徒刑5年以上重罪，並有串證及湮滅證據之虞，經向台灣彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

吳姓里長的妻子林女遭毆打後昏迷送醫，1月30日宣告不治，在林女住院期間，吳男還在臉書（FACEBOOK）貼文說，很多朋友都在關心，希望妻子勇敢撐下去。

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有人詢問林女昏迷過程，吳姓里長則表示，原本和妻子在土地公廟煮湯圓，他離開一下子，回來後發現妻子昏迷倒在地上，馬上打電話求救，請救護車載妻子就醫。

有里民接受媒體採訪時說，曾聽說里長會打老婆，當時林女昏迷送醫後，地方上就傳言是可能是里長動的手。（編輯：陳清芳）1140219

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