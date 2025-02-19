跨縣市集團亂倒廢棄物案 司機疑趁回頭空車載運

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）由檢方等組成的專案小組去年底查獲跨縣市環保犯罪集團非法棄置廢棄物後，昨天發現部分涉案貨車平日載運蔬菜至果菜市場，回頭空車時配合不法業者載運廢棄物棄置，全案送辦。

宜蘭縣政府環境保護局去年11月發現有犯嫌非法載運土木或建築廢棄物、廢木材混合物等，棄置於宜蘭縣員山鄉。經追查屬實後，立即通報可疑產源地所管轄的新北市政府環保局，雙方跨域聯繫掌握廢棄物產源及非法清除業者。

雙方跨域聯繫掌握後，宜蘭縣環保局指出，進而發現犯嫌疑似以集團犯罪手法，透過土地所有權人或承租者居中仲介，將廢棄物自產源跨縣市轉移，由非法清運業者載運至新北市及宜蘭縣各地棄置，全案因牽涉範圍逐漸擴大，於是啟動聯合查緝機制，並由警方報請台灣宜蘭地檢署指揮偵辦。

專案小組進一步追查發現，新北市蘆洲區、板橋區，還有宜蘭縣冬山鄉、宜蘭市、礁溪鄉等也有其他棄置點，可能都是同一犯罪集團所為，廢棄物至少來自台灣中北部各縣市，影響環境品質並毀壞國土惡性重大。

針對此犯罪集團，專案小組去年底發動搜索，將涉案嫌疑人帶回偵訊後，王姓、洪姓等犯嫌罪證確鑿已遭法院裁定收押，另有20多人以新台幣1萬元至10萬元不等交保，現場查扣10輛非法棄置大小清除機具，核算推估此案集團不法所得約3000萬元。

宜蘭縣環保局今天指出，專案小組昨天再度分別於宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、台南市等地，對其他犯嫌展開同步搜索約談後，另有11人以3萬元至30萬元不等金額交保，現場再查扣非法棄置清除機具5輛，累積已查扣15輛作案工具。

專案小組昨天再度出擊，宜蘭縣環保局表示，查證過程中發現，部分涉案貨車平日載運高價貨物或自高山運送蔬菜至果菜市場，卻以回頭空車方式配合廢棄物仲介業者，載運廢棄物並隨意棄置，非法行為損害貨運業者聲譽、嚴重影響環境品質，惡性重大。

透過 Google News 追蹤中央社

宜蘭縣環保局指出，未經主管機關許可提供土地回填、堆置廢棄物，以及未領有廢棄物清除、處理許可文件或未依許可文件運作，從事廢棄物貯存、清除、處理者，都涉犯廢棄物清理法，依法可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

此外，涉案司機的執業生財車輛也會被列為犯罪工具遭扣押，若判刑確定可吊銷駕駛執照。（編輯：戴光育）1140219