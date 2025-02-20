新北2歲男童疑受虐 警方將其父母移送檢方偵辦

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（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市2歲男童疑遭虐待，因陷入昏迷仍在加護病房觀察。警方表示，昨天晚間通知父母與祖輩調查後，留置男童的父母，今天上午以涉嫌傷害等罪嫌移送新北地方檢察署。

新北市長侯友宜今天接受聯訪時表示，目前檢警正在釐清，社會局已啟動緊急安置，並請醫院全力照顧男童。

新北市政府表示，18日晚間接獲通報，某行政區有2歲幼兒昏迷、無意識，身上有多處瘀傷，在醫院就醫。經社工評估後通報檢警調查。

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侯友宜上午赴鶯歌區公所主持行動治理座談會前接受媒體聯訪時說，聽到這件事非常痛心，昨天接到消息後第一時間指示警方徹查，目前檢警正釐清中，「絕對不能讓孩子受傷害」。

新北市政府社會局表示，家防中心接獲通報後，昨天晚間將男童緊急安置，家屬無法接觸男童，市府接手後續醫療與照顧，並提起獨立告訴，配合檢警調查，釐清真相。（編輯：李錫璋）1140220