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曹雅雯車站遇粉絲跟騷爆拉扯 警送辦1女

2025/2/20 13:31（2/20 13:48 更新）
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台語歌手曹雅雯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北20日電）台語女歌手曹雅雯日前在板橋車站搭車時遇到一名女粉絲騷擾，雙方爆拉扯，警方獲報到場把雙方帶回釐清原因，警詢後依強制、毀損等罪嫌把涉嫌跟騷的30歲新加坡女子送辦。

鐵路警察局台北分局今天透過新聞資料指出，2月14日上午8時20分左右獲報，有民眾在板橋車站B1的高鐵西側剪票口前遭一名女性持續跟騷，雙方爆發拉扯，導致報案人的手機掛繩損壞，行李箱被控制等狀況。

警方獲報後派員到場，把報案人及涉騷擾的女子帶回偵詢。據了解，曹雅雯當時準備從板橋車站搭乘高鐵，卻遇到一名約30歲女性粉絲持續跟蹤，雙方後續爆發拉扯。

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警方詢依違反刑法強制、跟蹤騷擾防治法、毀損現行犯把約30歲的新加坡女子移送新北地方檢察署偵辦。鐵路警察局呼籲，車站內如發現可疑人事物，可立即通報站務員或鐵路警察前往處理。

曹雅雯1月間透過社群平台Instagram（IG）帳號發布聲明指出，近期有不明人士，不斷以個人社群媒體帳號，以及電子郵件等方式發表威脅及辱罵曹雅雯、其家人及團隊成員的字眼，此行為已嚴重威脅安全，已完成蒐證及備案，將交由專業人士處理並與執法單位配合。（編輯：張銘坤）1140220

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