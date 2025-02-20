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澎湖西嶼合界岸際發現浮屍 初判為跨海大橋落海者

2025/2/20 19:27（2/20 19:41 更新）
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澎湖西嶼鄉合界西側碼頭岸際20日被發現有1具裸屍在礁岩區中，警方及海巡人員獲報到場處理，經家屬指認其身分為日前在跨海大橋落海的鄭姓男子。（民眾提供）中央社 114年2月20日
澎湖西嶼鄉合界西側碼頭岸際20日被發現有1具裸屍在礁岩區中，警方及海巡人員獲報到場處理，經家屬指認其身分為日前在跨海大橋落海的鄭姓男子。（民眾提供）中央社 114年2月20日
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（中央社澎湖縣20日電）澎湖西嶼合界岸際礁岩區，今天傍晚發現1具浮屍，經家屬指認為6日在澎湖跨海大橋落海的鄭姓男子，警方慎重起見，通知相關人員再作指認；至於確切落海原因，尚待警方調查釐清。

澎湖西嶼一名長者今天下午4時許，前往西嶼合界西側碼頭岸際撿拾海上漂流木時，意外發現有1具裸屍在礁岩區中，緊急向警方與安檢單位通報。

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警方初步調查，這名浮屍，死亡多時，身體呈現浮腫，無法辨識，目前先行移出礁岩區，由葬儀社協助處理善後；6日自跨海大橋落海失蹤鄭姓男子家屬，前往指認無誤；由於人命關天，警方目前仍通知相關人員再前往指認，以確定真正身分，至於落海原因，尚待警方調查釐清。

馬公鄭姓男子是在5日向友人告知心情不好後，獨自駕車外出，警方獲報失聯協尋，在跨海大橋上發現其自小客車，但鄭男下落不明。（編輯：陳仁華）1140220

#西嶼
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