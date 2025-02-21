高市行人遭撞後又被輾身亡 2駕駛依過失致死送辦

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市日前發生行人遭撞死亡車禍，54歲許姓女子走在斑馬線上遭第一輛車高速撞倒在地，又被後車輾過，送醫急救仍宣告不治。警方表示，2車駕駛皆無酒駕，依過失致死罪送辦。

許女17日晚間8時走在鳳山區新富路一處斑馬線卻遭撞身亡，車禍影片被放上網引發網友熱議。畫面中可看到許女走在斑馬線上，遭一輛車高速擦撞倒地，不久又被後方同向車輛輾壓。

有網友說，從監視器畫面看起來第一輛車時速80公里，「那附近有3間學校還敢開那麼快，根本是不把人命當人命。」也有網友說，那條路很暗，晚上經過沒有減速慢行很容易撞到人。

警方表示，許女當天先被53歲林男撞倒後，又被後方48歲周姓男子的車輛壓過，救護車第一時間先送往國軍高雄總醫院，後轉院至高雄長庚仍急救無效，於當晚10時許宣布死亡。

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經警方檢測2自小客駕駛皆無酒精反應，肇責初步疑第一部車輛行經行人穿越道未減速，而第二部自小客未注意車前狀況，現場經員警測繪後送往交通大隊進行判定，2名駕駛後續依過失致死罪送辦。

鳳山警分局呼籲，民眾駕車時應注意車前狀況，且遇有號誌路口、行人穿越道時務必減速慢行，以免發生危險。（編輯：謝雅竹）1140221