加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
路透：美拒起草聯合國挺烏克蘭決議 也反對G7聲明譴責俄羅斯
首頁 / 社會

高市行人遭撞後又被輾身亡 2駕駛依過失致死送辦

2025/2/21 10:50（2/21 11:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市日前發生行人遭撞死亡車禍，54歲許姓女子17日晚間走在鳳山區新富路一處斑馬線上，遭第一輛車高速撞倒在地，又被後車輾過，送醫急救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月21日
高雄市日前發生行人遭撞死亡車禍，54歲許姓女子17日晚間走在鳳山區新富路一處斑馬線上，遭第一輛車高速撞倒在地，又被後車輾過，送醫急救仍宣告不治。（警方提供）中央社記者林巧璉傳真 114年2月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄21日電）高雄市日前發生行人遭撞死亡車禍，54歲許姓女子走在斑馬線上遭第一輛車高速撞倒在地，又被後車輾過，送醫急救仍宣告不治。警方表示，2車駕駛皆無酒駕，依過失致死罪送辦。

許女17日晚間8時走在鳳山區新富路一處斑馬線卻遭撞身亡，車禍影片被放上網引發網友熱議。畫面中可看到許女走在斑馬線上，遭一輛車高速擦撞倒地，不久又被後方同向車輛輾壓。

有網友說，從監視器畫面看起來第一輛車時速80公里，「那附近有3間學校還敢開那麼快，根本是不把人命當人命。」也有網友說，那條路很暗，晚上經過沒有減速慢行很容易撞到人。

警方表示，許女當天先被53歲林男撞倒後，又被後方48歲周姓男子的車輛壓過，救護車第一時間先送往國軍高雄總醫院，後轉院至高雄長庚仍急救無效，於當晚10時許宣布死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

經警方檢測2自小客駕駛皆無酒精反應，肇責初步疑第一部車輛行經行人穿越道未減速，而第二部自小客未注意車前狀況，現場經員警測繪後送往交通大隊進行判定，2名駕駛後續依過失致死罪送辦。

鳳山警分局呼籲，民眾駕車時應注意車前狀況，且遇有號誌路口、行人穿越道時務必減速慢行，以免發生危險。（編輯：謝雅竹）1140221

#車禍
#過失致死
#交通大隊
#行人
#高雄市
#斑馬線
#鳳山區
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：