新光三越氣爆 建築師公會：防火避難設施損壞嚴重

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（中央社記者蘇木春台中21日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆。台中市建築師公會今天表示，經初判現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至連帶影響其他樓層運作，建議封館完成改善後方得開放使用。

台中市建築師公會今天發布聲明新聞稿表示，13日台中市新光三越百貨發生氣爆當下，公會理事長虞承宗帶領公會建築師到場，並協助市府進行現場勘查，加速了解災害發生後建築結構、室內裝修及防火避難設施破壞狀況。

公會指出，經初步判斷，全棟建築主要結構事發後當下並無立即性危險，因此可供檢調、救災及鑑定人員進入現場進行相關作業，其餘個別細部結構是否遭受波及應另外全面進行鑑定。

公會提到，外牆破壞懸掛部分仍應立即拆除或防護處置，以免強風或地震脫落造成第二次傷害。現場防火避難設施及救災設備損壞嚴重，甚至連帶影響其他樓層的運作，建議封館積極完成改善後方得開放使用。

另外，針對近日坊間流言批判，室內裝修審查時間冗長且費用高昂，致使大部分業者捨棄合法申請室內裝修許可，恐有助長違法裝修影響公共安全之虞。

公會說明，公共場所室內裝修涉及多項法令規定的防火避難功能，因此相關建築與室內裝修管理辦法規定，室內裝修許可申請，須經過開業建築師或室內裝修業依法設計耐燃材料以降低火災負荷、規劃防火避難設施以確保安全區劃及逃生避難動線、步行距離等檢討，才可以取得市政府核發許可。

公會指出，室內裝修申請若經確實，且熟悉法規檢討並檢具齊全文件，自當可縮減裝修許可案審查時程。合法且經過許可的室內設計，可確保供公眾使用環境的安全及健康，且服務費用遠低於實際裝修工程，利人且利己。

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公會呼籲，業者一定要聘請合法的營造業，或室內裝修業施工，施工廠商也要確實依法遵守勞安衛生規定，依個別施工技術、方法與程序，做好施工防護措施，不可便宜行事，以杜絕公安事件。

新光三越百貨台中中港店13日接近中午發生氣爆，造成4死、多人受傷。檢方正持續調查釐清，希望還原事發原因並追究相關責任。（編輯：謝雅竹）1140221