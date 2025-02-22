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屏警3天逮4案6車手 阻詐金額340萬元

2025/2/22 15:26
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（中央社記者李卉婷屏東縣22日電）詐騙事件層出不窮，屏東縣警察局屏東分局3天查獲4件詐欺案，逮捕6名車手，阻止詐騙金額達340萬元，案件手法均為詐騙集團以「假投資、高回報」詐術，騙取被害人財產。

依警政署打詐儀表板顯示，統計今年1月，屏東縣受理詐騙共353件，財損逾新台幣2億2000萬元。

屏東警分局今天新聞稿表示，詐騙集團以假投資為手段，透過電話、網路等方式聯繫多名潛在受害人，誘使進行大額投資，被害人均遭以投資高回報誘騙，但其實是精心設計的詐騙計畫。集團嫌犯各自負責在不同階段分工，最終透過車手角色轉移詐騙所得。

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屏東警方指出，自18至20日成功逮捕6名車手嫌犯，查扣大批證物，被害人背景均不同，但都落入了詐騙集團設計陷阱，所幸及時阻止，並成功追回詐騙金額。

屏東警分局長林明波表示，面對各種來路不明投資機會，一定要保持高度警覺，詐騙集團總是利用人貪圖高回報心理進行詐騙，民眾投資前一定要謹慎評估。（編輯：孫承武）1140222

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