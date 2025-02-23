士官長收廠商23萬元回扣 基隆地院判2年徒刑

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（中央社記者王朝鈺基隆23日電）阮姓士官長利用小額採購得逕洽廠商辦理，向廠商收取1成回扣共23萬餘元。基隆地院審理後，依貪污治罪條例，判阮男應執行2年徒刑，褫奪公權2年。緩刑4年，並向公庫支付10萬元。

基隆地方法院判決書指出，阮男任基隆彈藥分庫祥豐營區期間，利用小額採購制度得逕洽特定廠商辦理，與黃男等共4名廠商謀議以採購金額約1成作為回扣，藉此提供廠商工程案件。

法院指出，黃男等人製作報價最低的估價單後，再向其他廠商洽詢，提出符合軍方內部作業規定的複數估價單，阮男再將估價單交予不知情的承辦人，指示各承辦人將民國106年至112年間，祥豐營區多項小額修繕工程發包給黃男等4人，總計30項工程，阮男收取回扣少則新台幣135元，多則2萬元，總計收取回扣23萬1503元。

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判決書指出，阮男在偵查及審理時都坦承不諱，且在偵查中自動繳回犯罪所得，犯後態度良好，法官另審酌收取回扣金額尚非甚鉅，阮男並非惡劣無赦，犯罪情狀仍認有足可憫恕之處，依法減輕阮男刑責。

法院指出，兼衡阮男犯罪動機等，及須扶養2名未成年子女，其中1名子女患有先天性心臟疾病等情狀，阮男經此次偵審程序後，當能知所警惕，信無再犯之虞，予以宣告緩刑4年，以啟自新。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140223