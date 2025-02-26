台中新光三越罹難男樓管告別式 總經理致哀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中26日電）新光三越台中中港店13日發生氣爆，陳姓男樓管在事件中罹難，家屬今天舉辦告別式。新光三越總經理吳昕陽率公司人員出席致哀，他接受媒體聯訪時也針對事件向社會大眾致歉。

新光三越台中中港店13日發生氣爆，造成4死多傷，其中死者33歲陳男擔任百貨公司樓管，負責12樓的商場，在意外中罹難。

家屬今天在台中東海殯儀館為陳男舉辦告別式，場內布置白色花朵，遺照選用陳男穿上西裝的照片。許多他的同事與廠商友人也到場送最後一程，場面哀戚。

新光三越總經理吳昕陽也率公司人員出席致哀，他接受媒體聯訪時表示，陳男是一個資深且敬業的好同事，面對挑戰一直都很努力，公司對陳男做的一切有高度肯定，感謝陳男。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳昕陽說，這次事件公司有2名員工罹難，新光三越會盡應有的責任。這次事件造成社會不安與關心，他代表新光三越向社會大眾致上最深歉意。吳昕陽語畢在鏡頭前鞠躬。

據了解，台中新光三越24歲林姓女樓管，也在爆炸事件中罹難，遺體由家屬帶回新竹老家，同樣在今天舉辦告別式，由新光三越董事長吳東昇等人前往致哀。（編輯：李淑華）1140226