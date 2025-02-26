女兒過世放房間6年 疑生前交代母親開冷氣伴屍

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（中央社記者王朝鈺新北26日電）瑞芳區李姓女子疑生前交代母親，死後過幾年再處理遺體，李母因而將女兒遺體放在房間，整天開冷氣伴屍6年，李母近期住進機構告知人員全案才曝光，檢察官相驗後初步排除他殺。

據了解，70餘歲李母近期住進機構，或許擔心未繳電費被斷電，因而向機構人員透露，民國61年出生的女兒已於108年死亡，女兒生前曾交代死後過幾年再處理遺體，因而將女兒遺體放在房間，整天開著冷氣，並每天擦拭。

據指出，新北市去年發放重陽節禮金時，當地里長發現李母遲未領取，里長曾多次前往李家敲門，始終無人回應，後續便請里幹事持續聯絡李母，最後終於與李母通上電話，關心李母狀況時也未有任何異狀。

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新北市政府接獲通報後立即聯繫瑞芳警分局，警方24日與葬儀社人員進入屋內，發現李女已成乾屍，警方立即封鎖現場採證，並通報基隆地檢署，檢警初步調查，李母沒有精神方面相關問題，研判女兒應該也非因宗教因素，才請母親在她過世幾年後處理遺體，至於確切原因有待後續調查。

經檢察官今天會同法醫相驗後，初步排除他殺，已安排3月3日解剖遺體，釐清確切死因。（編輯：方沛清）1140226