北市男直播主疑深夜喧譁 居民持球桿理論遭送辦

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）1名葛姓直播主在北捷雙連站附近公園直播，高姓男子不滿其大聲喧譁干擾睡眠，憤而持高爾夫球桿到場制止，雙方起口角爭執，葛男事後向警方提告妨害自由，全案函送士檢偵辦。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，轄下寧夏路派出所25日凌晨獲報，在台北捷運雙連站2號出口後方的公園有糾紛事件，立即派員到場處理。

經調查發現，葛姓男直播主於案發時在公園處進行直播，疑因喧譁聲過大，附近居民高男因睡眠遭干擾，且認為葛男已多次深夜妨害安寧，所以持高爾夫球桿前往制止葛男。

雙方在理論過程中發生口角爭執，警方到場後立即制止雙方，並予以區隔以避免後續衝突。

葛男稱高男在爭執過程中有揮舞球桿動作，後續到派出所提出妨害自由告訴，全案依法函送士林地檢署偵辦。

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據了解，葛男常在深夜直播，喧譁聲已多次引發周遭居民困擾，高男在去年11月就曾向中山警分局報案，另有其他居民曾在今年2月陸續向大同警分局報案，但分別因到場未見喧譁情形作罷，或是現場勸導處理。

警方呼籲，民眾遇有妨害安寧情事，可撥打110請警方到場處理，由警方視情節依社會秩序維護法處置，切勿衝動行事，得不償失。（編輯：李錫璋）1140227