高雄內門區農會改選涉賄 涉案理事8萬元交保

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（中央社記者張已亷高雄27日電）高雄內門農會代表選舉涉賄，檢警昨天發動搜索並查扣行賄現金新台幣1萬多元，傳喚洪姓理事及樁腳等相關證人到案，訊後認洪男等3人涉違反農會法等罪嫌，各以8萬元及5萬元交保。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，近日接獲高雄市內門區農會代表及理監事選舉疑涉不法，由主任檢察官陳竹君、檢察官嚴維德指揮高雄市調查處、高雄市警察局旗山分局等專案小組人員蒐證。

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檢方表示，專案小組昨天傳喚內門農會洪姓理事、力姓代表及游洪姓樁腳等3名被告及相關證人到案，並搜索洪男等3人辦公室及住家等處，查扣行賄現金新台幣1萬6000元左右。據了解，洪姓理事等人涉嫌以每票5000至6000元不等代價向民眾賄選。

檢方指出，訊後認洪姓理事等3人涉犯農會法第47條之1第1項第1、2款收受、交付財物而約定一定行使投票權罪嫌及個人資料保護法第20條第1項及同法第41條罪嫌，犯罪嫌疑重大，無聲請羈押必要，諭知洪姓理事、力姓代表等2人以8萬元交保，游洪姓樁腳則以5萬元交保。（編輯：陳政偉）1140227