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涉詐領助理費等案二審開庭 顏寬恒：禁得起考驗

2025/2/27 13:46（2/27 14:16 更新）
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國民黨立委顏寬恒（前）遭控房屋假買賣與詐領助理費等案，二審台中高分院27日開庭，他接受媒體聯訪時表示，期待能夠得到公正的審判，會持續爭取清白、捍衛到底，呈現所有的證據，絕對禁得起考驗。中央社記者蘇木春攝 114年2月27日
國民黨立委顏寬恒（前）遭控房屋假買賣與詐領助理費等案，二審台中高分院27日開庭，他接受媒體聯訪時表示，期待能夠得到公正的審判，會持續爭取清白、捍衛到底，呈現所有的證據，絕對禁得起考驗。中央社記者蘇木春攝 114年2月27日
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（中央社記者蘇木春台中27日電）國民黨立委顏寬恒遭控房屋假買賣與詐領助理費等案，台中地院依貪污、偽造文書等罪共判刑8年4月。二審台中高分院今天開庭，他表示，期待能夠得到公正的審判，絕對禁得起考驗。

依據檢方的起訴書，顏寬恒位於台中市沙鹿區豪宅涉侵占國有地1097.14平方公尺，民國110年遭告發後，顏寬恒、營造公司負責人林進福以「借款」形式，將新台幣4541萬元借予設計公司負責人張于廷，張于廷再以相同金額向顏寬恒等人購買所涉及土地及建物，這部分涉及竊占、偽造文書。

另外，顏寬恒疑用林進福當作人頭，詐領助理費108萬元，其中林進福妻子製作的「顏董代收代付總表」等帳冊表格是關鍵證據，其中還列有「立法院薪資」，這部分涉及貪污治罪條例等罪。

一審台中地方法院審理後，去年7月間依貪污罪判處顏寬恒有期徒刑7年10月、偽造文書6月、竊占國土無罪。

案經上訴二審，台灣高等法院台中分院今天開庭，合議庭傳喚林進福及其妻子等2人出庭隔離訊問，顏寬恒也到場出庭。

林進福庭中表示，「代收代付」表格他沒看過，也未曾指示妻子製作，他認識顏寬恒超過30年，107年起擔任國會助理，協助代為出席地方活動，每月領4萬元薪資，用來支付自己的保險等費用，他願意測謊，證明真的有擔任助理。

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林進福妻子則說，她擔任營造公司會計，協助將公司股東顏寬恒的分紅，用於平時代為支出的款項，「顏董代收代付總表」是她主觀且一廂情願製作，林進福曾叫她不能把助理費列入，但她因工作忙碌，沒有時間更正。

顏寬恒開庭後接受媒體聯訪時表示，非常期待能夠得到公正的審判，也不希望有政治力量干涉妨害司法公正，他會持續爭取清白、捍衛到底，呈現所有的證據，絕對禁得起考驗。（編輯：李錫璋）1140227

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