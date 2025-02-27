川普擬推公民金卡 專家：加拿大短期不會重開投資移民

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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）美國總統川普考慮採用「金卡」移民新政，外國富豪若投資500萬美元（約1.6億台幣）就能獲得美國綠卡。消息一出，不少人都關心加拿大是否有可能重開投資移民通道？移民專家稱，加拿大短期不太可能走回頭路，目前只有魁北克省還有投資移民，但是申請難度很高。

川普的金卡消息這兩天成了加拿大移民圈熱議的話題，很多人都笑問：「你有500萬美元，但會想去美國嗎？」還有一些人問：「既然美國可以花錢買護照，加拿大有沒有類似管道呢？」

移民顧問黃天樂說，雖然加拿大的政策常跟著美國走，但目前加拿大正朝向收緊移民的道路前進，短期要重開投資移民的大門恐怕不容易。

加拿大在1984年開啟投資移民計劃後，大受國際高淨值人士青睞，面對蜂擁而來的申請案，造成嚴重積壓，也產生房價飆漲、貧富差距惡化等後遺症，檢討聲音不斷，2014年加拿大聯邦政府宣布廢止投資移民項目。

黃天樂說：「當時多個研究報告都提到投資移民雖然初期帶來了資金，但最終對國家的經濟幫助不大，甚至還有人未如實申報海外收入，收入低反而還領福利金。我自己遇到很多投資移民，當年都為了孩子而來，孩子成年後，父母又回到原居地。」

移民顧問彭偉平也認為渥太華不太可能主動碰觸這個話題。「加拿大今年會舉行聯邦大選，民意已抱怨過去幾年移民人數爆量造成社會資源不足，所以無論是自由黨或保守黨這兩大黨都不可能大開移民之門。」

魁北克省的移民政策是獨立不受聯邦政府管轄的，所以目前僅剩下魁北克省有投資移民。但魁省2024年重開並修改了投資移民要求，包括資金要求、工作經驗和語言水平的門檻都明顯拉高了。

具體申請條件包括：1.主申請人在申請前5年內，需要至少擁有2年的管理經驗。2.主申請人及其配偶的淨資產需達到200萬加元。3.在獲得批准後的120天內，需向政府捐贈20萬加元，並投資100萬加元的5年期政府債券（到期後本金無息歸還）。4.高中學歷以上，但法語口語水平要求達到至少7分。

黃天樂說：「法語對華人移民來說就是一個大難關，況且魁省每年只接受100至150人的申請數量，若遞件申請也要排上好幾年的隊。」

彭偉平說，現在移民加拿大的管道主要是聯邦的快速通道（Express Entry），綜合計算個人的學歷、工作資歷、語言能力等分數。「其評分系統適合學歷高、年齡輕、英語好的申請人，如果你是在加拿大念大學或研究所後留下來工作，機會更大。簡單說，想移民加拿大，與其有一桶金，不如提升個人的語言和技能更有利。」

談起美國和加拿大的移民政策差異，2001年移民加拿大的林芬宏說：「幸好沒去美國，後來就發生了911。」不過移民加拿大的麻煩是工作不好找，所以電子工程師出身的林芬宏夫婦兩人都重新學一技之長，如今先生是中醫師，她也創立健康養生品牌。

移民加拿大20幾年的仝戰雲也說，儘管他拿了美國MBA碩士，還在台灣銀行界工作過，當年到了加拿大一切歸零，所以要放軟身段、重新學習新技能。

從事醫療工作的陳安琪是小學時隨父母移民加拿大，高中畢業後到美國讀大學和研究所，也工作了幾年，前幾年才回到加拿大。她說加拿大是個環境很好的地方，但發展機會相對有限，對於有企圖心的她來說，總覺得缺少了一些東西。「我在美國可能會更容易找到心儀的工作，但現在美國問題很多，所以我很猶豫。」

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他們都說，加拿大並不完美，但從未後悔過移民。

林芬宏說：「就像一個石匠敲石，可能敲第1下第2下都沒有差別，敲第100下也沒有差別，但敲第101下時，石頭就裂開了。移民之路同理，很多好處非即刻顯而易見，需要時間累積沉澱。」（編輯：陳承功）1140227