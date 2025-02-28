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要求先網路轉帳才能領獎金 金門警與行員合力阻詐

2025/2/28 12:36（2/28 13:06 更新）
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金門縣1名女子日前接到電話通知抽中獎金，但對方稱需開通銀行帳戶「網路轉帳」功能，並先匯款才能領獎，因此女子急於依照對方指示操作。經警方與銀行行員合力勸阻，順利避免財產損失。（金城分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月28日
金門縣1名女子日前接到電話通知抽中獎金，但對方稱需開通銀行帳戶「網路轉帳」功能，並先匯款才能領獎，因此女子急於依照對方指示操作。經警方與銀行行員合力勸阻，順利避免財產損失。（金城分局提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年2月28日
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（中央社記者吳玟嶸金門28日電）金門縣1名40多歲女子日前接到電話通知抽中新台幣數萬元獎金，對方稱需要她打開銀行帳戶網路轉帳功能並先匯款才能領獎金，行員懷疑有詐通知警方合力勸阻，才順利避免財產損失。

金門縣警察局金城分局今天透過新聞稿表示，27日接獲永豐銀行金門分行通報，有女子不斷要求行員開啟網路轉帳功能，才能拿到抽中的獎金，行員察覺不對勁因此通知警方協助。

金城派出所員警到場詢問女子後發現，有自稱大型企業客服透過電話通知她抽中新台幣數萬元獎金，但因系統升級無法直接匯款，需要開通銀行帳戶「網路轉帳」功能，並轉帳至「認證專戶」後才能領取獎金，因此女子急於依照對方指示操作。

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金城分局表示，行員疑有詐騙可能因此通知警方，員警到場後向女子解釋「中獎無須開啟網路轉帳，也無須事先匯款」後，女子才決定不開通轉帳功能，成功避免財產損失。

金城分局長陳盈元表示，詐騙手法日新月異，常見話術包括「投資高獲利」、「假買家詐騙」、「假中獎通知」等，呼籲民眾凡遇到涉及匯款、轉帳、提供個資等情況，務必提高警覺，並立即撥打165反詐騙專線或110報案，以免成為詐騙集團受害者。警方將持續強化與金融機構合作，共同守護民眾財產安全。（編輯：陳政偉）1140228

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