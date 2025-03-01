竹市男子開車失控撞5車 釀1死6傷
2025/3/1 16:29（3/1 16:36 更新）
（中央社記者郭宣彣新竹市1日電）竹市79歲林姓男子今天開車行經南大路失控，造成4輛汽車以及1輛機車遭到碰撞，釀1人死亡、6人受傷，警方表示，林姓駕駛酒測值為0，訊後依過失致死罪嫌送辦。
新竹市消防局提供訊息指出，今天上午約11時獲報在竹市東區南大路有車禍，且車子有冒煙情形，立即出動救援，現場1人OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送醫搶救不治，另有多人受傷。
新竹市警察局交通隊交安組組長許惟亮接受媒體訪問表示，此輛休旅車在上午10時55分許行經南大路，因閃避車輛失控撞上同向前方汽車、以及同向待左轉機車，碰撞後休旅車翻覆，波及對向車道轎車與路旁車輛。
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他說，現場機車女騎士無呼吸心跳，送醫後不治死亡，肇事休旅車駕駛及乘客身體多處擦挫傷留院治療。
許惟亮表示，此案共有4輛汽車以及1輛機車遭碰撞，造成1人死亡、6人受傷，林姓駕駛酒測值為0，全案將於調查後，將林男依過失致死罪嫌移送。（編輯：方沛清）1140301
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