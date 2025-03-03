台南國中生解剖 無可疑外力致傷、毒物反應待鑑定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南3日電）台南市1名國中學生疑猝死，家屬質疑曾在學校遭霸凌及餵毒，台南地檢署檢察官會同法醫研究所法醫師解剖相驗，初步確認無可疑外力造成傷害，毒藥物反應已採樣待進一步鑑定。

台南地檢署檢察官與法醫研究所法醫師在上午10時許抵達台南市南區殯儀館，隨即展開解剖相驗程序，沒有發表意見，死者家屬早上就到現場等待，直到解剖程序完成後離開現場，婉拒媒體採訪。

檢察官胡晟榮約11時25分左右完成相關程序，面對在外等候的媒體詢問時表示，完整情形待解剖報告出爐後才能進一步確認，暫時沒有預定時間表，將儘快完成。

台南地檢署襄主任檢察官蔡宗聖告訴中央社記者，檢察官上午已調取死者在醫院相關病歷，並會同法醫師解剖複驗後，初步認死者無可疑由他人外力造成傷害，但死者體內是否有其他毒藥物反應，法醫師已採集死者毛髮、血液及其他身體組織檢體送驗，仍須待鑑定報告出爐，才能進一步確定死因。

此案起於有民眾透過臉書（Facebook）發文指出，就讀國中的兒子於2月24日上午去世，死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應；另有其他學生指證，兒子在校長期被同學霸凌，更被帶到廁所強迫餵毒（咖啡包）。

透過 Google News 追蹤中央社

死者就讀學校的校長稍早也到場致意，校長離開時被媒體追問是否有了解家屬相關需求，校長表示，今天早上也前往家屬為死者設置的靈堂致意，多次向家屬表達慰問之意，並持續與家屬保持聯絡與溝通。

台南市政府教育局指出，已要求學校全力配合檢警調查，並已啟動霸凌調查程序，由外聘委員加速進行訪談與調查工作，以公正客觀態度協助家屬徹查並釐清真相。（編輯：郭諭儒）1140303