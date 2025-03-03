彭佳嶼海域火燒船兒失蹤 父悲痛「兒子沒了」

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）一艘漁船昨天作業時陷入火海，船上7人棄船逃生，其中5名印尼船員由友船救起，今天晚間返抵基隆送醫，但船長簡男和1名印尼船員失蹤，簡父在港邊悲痛說「我一個兒子沒了」。

海巡署昨天晚間6時許接獲通報，「三協順26」於彭佳嶼東北90浬處發生火燒船，船上人員棄船逃生，其中5名印尼船員由附近友船「順吉168」救起，5名均有部分燒燙傷，其中1名臉部及手腳燙傷較嚴重，所幸均無生命危險，但簡姓船長（41歲）及1名印尼船員失蹤。

由於現場海象不佳，經海巡評估接駁人員恐有安全疑慮，在基隆海巡隊PP-10069伴航戒護下，「順吉168」晚間7時許，將5名獲救印尼船員載抵基隆市大武崙漁港，由救護車將5名傷者送醫。

「順吉168」張姓船長下船後，掩面哽咽向簡父說，當「三協順26」透過無線電喊著漁船爆炸時，他趕抵現場仔細到處搜索，就是找不到簡男，兩人相約出海作業，沒能平安將簡男帶回家，他心中很過意不去，真的很抱歉。

張姓船長說，約40分鐘後抵達現場海域時，先在附近繞行一圈未見海中有人影，往東緩慢航行時，仔細看才發現5名印尼船員抱著救生圈載浮載沉，將印尼船員救上船後，他詢問「老闆（簡男）人呢」，獲救船員回應簡男是最後一名跳船逃生，他再問簡男是否有套上救生圈，獲救船員則說「沒有」。

張姓船長說，在距事故現場海域3浬時，看見「三協順26」船身火勢猛烈，距1浬處時，火勢已蔓延到船頭，整艘漁船幾乎燒光了，簡男透過無線電通報漁船起火爆炸，研判當時簡男應該沒有受傷，據獲救印尼船員轉述簡男也沒受傷。

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簡父聽完後老淚縱橫，一度癱軟需要旁人攙扶，悲痛哭喊著「我一個兒子沒了」。

海巡署艦隊分署表示，截至今天晚間8時30分，仍維持萬里艦及PP-10090艇在事故現場海域搜尋2名失蹤人員。（編輯：李淑華）1140303