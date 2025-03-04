苗市經國路又見翻車事故 3天內第2起

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（中央社記者管瑞平苗栗縣4日電）苗栗警方表示，苗市經國路接近五谷路口今天發生小客車與電動自行車碰撞事故，小客車翻覆，2名駕駛均受傷送醫。這是此路段3天內第2起翻車事故，提醒行車務必注意前方路況。

苗栗縣警察局苗栗分局指出，范姓男子（69歲）上午8時許駕駛自小客車沿苗栗市經國路北往南直行，在接近五谷路口處與曾姓高中生（17歲）騎乘的電動自行車發生碰撞，自小客失控翻覆至對向車道。

北苗派出所員警獲報到場協助管制疏導交通，2名駕駛均受傷，其中曾姓高中生傷勢較重，右肩胛骨、左肋骨、左小腿骨折，頭顱出血、多處擦挫傷；范姓駕駛胸口、腰部挫傷、腿部擦挫傷。2人由救護車送醫救治。

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事發後警方調查，2名駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需釐清。

警方指出，事發路段不遠處於2日下午也曾發生交通事故，1輛自小客車疑因闖紅燈撞上另部車輛後翻覆，造成3人受傷送醫。提醒用路人，駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，並確實遵守交通規則，以確保自身與用路人生命財產安全。（編輯：戴光育）1140304