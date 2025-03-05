遭質疑搜救火燒船不夠積極 海巡署：未耽擱延誤

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（中央社記者王朝鈺基隆5日電）1艘漁船2日在彭佳嶼海域起火燃燒，協助救援的友船船長張育維，質疑海巡搜救艦艇數量、到場速度等都不足。海巡署今天表示，獲報後立即派遣1艦3艇趕赴現場，過程未耽擱延誤。

漁船「三協順26」2日在彭佳嶼東北90浬處發生火燒船，友船「順吉168」船長張育維得知「三協順26」起火爆炸立刻趕赴現場，救起5名印尼船員，但簡姓船長（41歲）及1名印尼船員失蹤，搜救進入第4天，現場海域仍維持海巡署萬里艦、PP-10033艇持續搜索。

張育維昨天質疑，事發當天，中國都能派出4艘船艇，台灣卻只有2艘船艇在場，且不解海巡為何會這麼晚才抵達現場，海巡艦艇到場後，又未與日本海上保安廳等單位聯繫規劃搜索範圍，人命關天，希望海巡署能更積極。

海巡署今天透過新聞稿指出，2日晚間6時12分獲報後，立即調派線上萬里艦（距106浬）、PP-10069艇（距120浬）、PP-10090艇（距120浬）及PP-3575艇（距90浬）共1艦3艇，第一時間趕赴現場救援，過程沒有耽擱延誤。

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海巡署表示，海巡艦艇抵達現場海域後，由國搜中心統一與日方密切聯繫，協調分配搜救區域，並運用搜救優選規劃系統，模擬分析最可能漂流位置，依現場實況積極投入救援行動。

海巡署指出，感謝友船就近協助救援5名落海船員，目前仍有簡姓船長等共2人尚未尋獲，海巡署至表遺憾，對於家屬焦急期盼的心情感同身受，除全力落實救援任務外，也指派幹部向家屬說明搜救進度及提供必要協助，也會持續派遣艦艇搜救，不會放棄任何機會。（編輯：方沛清）1140305