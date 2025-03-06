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宣導大型車駕駛交通安全觀念 中市警辦教育講習

2025/3/6 11:39
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（中央社記者郝雪卿台中6日電）對於大型車發生交通事故常引發社會關注，台中市警察局今天表示，特別安排前往貨運公司召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，並強調若未依規定裝設行車視野輔助系統將開罰。

中市警鑑於大型車發生交通事故的嚴重性，往往引起社會各界關切，為深化大型車駕駛員交通安全觀念，市警局交通警察大隊5日前往貨運公司，召集駕駛人員辦理交通安全教育講習，再次叮嚀與宣導交通安全。

根據警方統計，114年起到3月2日，大型車發生交通事故計238件，較113年同期發生255件，減少17件，降幅6.7%。大型車114年迄今交通事故共計死傷280人，較113年同期共死傷315人，減少35人，降幅11.1%。主要肇事原因以未保持行車安全距離最高。

大型車日前於大雅區無號誌路口與機車發生對撞，造成機車騎士不幸死亡，警方特別向駕駛說明，行經無號誌路口，支線道車輛應停車再開，主線道車輛則應減速接近路口、小心通過，同時均應注意前方人、車路況，「防禦駕駛不可少」，避免交通事故發生。

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警方表示，大型車因體積較一般車輛大、車身噸位較重，一旦發生事故，所造成的危害程度往往比其他車輛更嚴重，且在道路上行駛時，因視野死角多，行進間不容易察覺其他用路人，更要透過行車視野輔助系統螢幕，察覺行車時的視野死角，是大型車重要的行車安全設備。

警方提醒，大型車若未依規定裝設行車視野輔助系統者，處汽車所有人新台幣1萬2000元以上2萬4000元以下罰鍰；籲請駕駛人員行車前務必檢查設備是否正常，保障大家交通安全。（編輯：李亨山）1140306

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