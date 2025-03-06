竹聯幫主告別式 北市警查獲3通緝犯2青少年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北6日電）竹聯幫主黃少岑告別式今天在台北市懷愛館舉行，政商幫派近2000人到場弔唁，為防幫派組織藉機滋事，北市警方今天出動近430人到場盤查、蒐證，並查獲3名通緝犯和2名青少年。

黃少岑（綽號么么）於2月4日病逝於台北榮民總醫院，享壽75歲，移靈至慈恩園生命紀念館並設置靈堂，昨天移靈至福州山萬善堂，並於今天在台北市懷愛館景明廳舉行告別式。

現場政商名流和幫派人士都到場弔唁，還有來自美國、日本、韓國、香港、澳門、菲律賓、越南、柬埔寨等代表人士出席，粗估約有1800人之多。

治喪委員會名單包括民意代表、企業家和退休高階警官等在內，治喪委員會榮譽主委由前立法院院長王金平擔任；主委為民進黨立法院黨團總召柯建銘；副主委為潤泰集團總裁尹衍樑、民進黨前立委段宜康、前國民黨主席洪秀柱、國民黨副主席連勝文和前總統府國策顧問黃承國在內。

柯建銘現身現場時，表情凝重且不發一語。其他出席者，還包括尹衍樑、前國民黨秘書長李乾龍、前國民黨立委李德維、前國民黨立委鄭麗文、黃承國、媒體人璩美鳳和統促黨總裁「白狼」張安樂等人。

外傳竹聯幫新任幫主為劉振南（綽號叩頭），他今天擔任主祭，但相當低調，外人今天都難見其身影。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市警察局為防制不法危害之虞，今天動員包括大安分局、信義分局、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、外事科和公關室等單位，總計動員近430名警力，在相關處所及告別式現場劃設分區編組，針對可疑人、車盤查。

近兩個小時內，警方共查獲3名男通緝犯，分涉詐欺、毒品和組織犯罪防制條例等案，均帶回偵辦並解送通緝發布機關歸案執行；另還查獲2名青少年，也帶回警局了解，並聯繫家長帶回處理。（編輯：張銘坤）1140306