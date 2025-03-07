涉內線交易 國產實業前董事長500萬元交保
2025/3/7 08:16
（中央社記者林長順台北7日電）上市公司國產實業林姓前董事長等人涉嫌於去年1月間公司發布重大訊息時內線交易。台北地檢署昨天指揮調查局兵分14路搜索，約談林男等7人說明。檢察官今天凌晨諭令林男500萬元交保。
國產實業去年1月31日發布有關處分子公司土地的重大訊息。檢調獲報，林男與等人在重大訊息確定後、未公開前後，於透過相關帳戶買賣公司股票等，擬制性獲利分別為200餘萬元，涉嫌違反證券交易法內線交易罪嫌。
台北地檢署昨天指揮調查局北部地區機動工作站兵分14路搜索，並約談林男、某知名影城張姓董事長共7人到案，陸續移送北檢複訊。
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檢察官漏夜複訊後，諭令林男新台幣500萬元交保、劉姓被告100萬元交保、柯姓被告30萬元交保，張男等人請回。
國產實業發布重大訊息表示，公司以第三方身分全力配合檢調單位調查，已配合提供相關資料，對公司財務業務無重大影響。（編輯：郭諭儒）1140307
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