基層農會選舉結束 最高檢：受理148件涉賄案

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（中央社記者謝幸恩台北7日電）最高檢察署今天表示，全國各地基層農會的農事小組長及會員代表選舉已結束，截至昨天共受理案件185件、涉案321人，其中賄選案有148件、涉及267人。

最高檢察署今天發布新聞稿指出，全國287家基層農會已於2月15日完成農事小組長及會員代表選舉，後續將進行理事、監事、理事長及常務監事的選舉，並聘任總幹事。另外，基層漁會代表選舉預定於3月22日舉行。

新聞稿表示，最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」及各地檢署「查察賄選及暴力執行小組」統計截至昨天，此次農會選舉共受理185件，涉及321人，查扣新台幣19萬5000元。

其中，賄選案件148件、267人，已起訴2件2人；暴力案件10件、13人；其它案件20件、22人。

有關漁會選舉部分，最高檢察署指出，共受理7件，涉及19人，其中賄選案有5件、8人。

最高檢察署表示，各地檢署成績斐然，其中台東地區選情激烈，東檢目前已受理19件、32人，也查獲成功鎮農會會員代表候選人涉嫌以禮品或現金賄選，已羈押禁見1名被告獲准，檢察總長邢泰釗也赴東檢慰勉偵辦團隊。

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針對選舉查察賄選與暴力，最高檢察署指出，行動將向上持續溯源嚴查，並呼籲所有候選人切勿以身試法，民眾若發現不法情事，可撥打0800-024-099轉4檢舉。

最高檢察署表示，檢舉農會或漁會理事、監事、理事長候選人賄選，或總幹事候聘人行賄者，檢舉獎金最高可獲新台幣200萬元；檢舉境外勢力介入選舉，獎金介於100萬元至2000萬元；選舉賭盤案件，檢舉獎金為5萬至500萬元。期盼全民攜手維護乾淨的選舉環境。（編輯：戴光育）1140307