吳崢、黃帝穎批罷免綠委幽靈連署 赴北檢告發

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（中央社記者林長順、陳怡璇、劉建邦台北7日電）民進黨發言人吳崢與律師黃帝穎今天到北檢遞狀告發罷綠委領銜人涉偽造文書等罪。黃帝穎說，已有559份幽靈連署書，依一罪一罰規定，559份就構成559次犯罪。

黃帝穎指出，死亡的人不可能出來連署，死亡連署沒有解釋空間，在法律上就是偽造文書的鐵證，目前統計出來已有559份幽靈連署書，將針對領銜人進行告發，請檢察官詳加查明，根據一罪一罰的規定，559份就是構成559次犯罪，領銜人恐面臨30年的牢獄之災。

吳崢表示，中選會近日公布針對罷免民進黨立委蒐集提議連署書的狀況，第一波很明顯有很多虛假連署，不論是戶籍地已經轉移的、個資抄錄不正確的或是當事人已經過世的幽靈連署，這些狀況非常頻繁。

他指出，民進黨一直向社會大眾報告，面對這種利用台灣民主制度，操弄民主，進行不存在的虛假連署，這種假的、惡意的、爛的罷免動作，民進黨會採取相應的法律行動。

吳崢表示，今天就是針對、集中台北市的部分提告，因為很明顯出現大規模名冊抄襲，才會有這麼高的不合格率，有如此多的幽靈人口狀況系統性出現。如果這些連署名單通通都是抄襲、沒有經過本人授意，不是只有這些名單無效，應該是整份無效。

他說，既然連署大規模有瑕疵，疑似抄襲情事這麼明顯，為什麼台北市選委會沒有進一步啟動積極查對作業，「難道國民黨執政的台北市長蔣萬安護航、放水嗎？」

對此，國民黨台北市議員張斯綱指出，包含台北市選委會在內的地方縣市選委會，其實是中選會的派出機關，預算編列、承辦人員都是中選會編制，行政作業也依中選會全國一致的標準作業，並非地方政府下轄機關。

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張斯綱表示，中央執政黨的批評不只是因果錯置，更顯現他們雙重標準的本質：不僅不監督該行政中立、為選務全權負責的中選會，選擇性地質疑地方選委會，而且罔顧地方選委會為中央派出機關的事實，還對並不管轄地方選委會的地方政府進行無端指責，若非無知、便是惡意造謠。

台北市選委會日前指出，選務機關不評論個案相關細節，也無其他回應。（編輯：戴光育）1140307