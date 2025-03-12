屏東郊區貨櫃屋藏製毒集團 警逮3人送辦

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（中央社記者張已亷高雄12日電）蕭姓主嫌涉組製毒集團，承租屏東枋山鄉一處人煙罕至的貨櫃屋，製造第3級毒品「喵喵」並分裝成毒品咖啡包販售牟利，日前遭檢警查獲，蕭男等3人被依毒品等罪嫌移送。

高雄港務警察總隊表示，30歲蕭男夥同41歲鍾姓男子及34歲阮姓男子組成製毒集團，經專案人員多次往返高雄、屏東蒐證，發現3人行事隱密、狡猾，動態掌握不易。

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警方表示，經鎖定3人實際住居所及承租的製毒工廠位置後，專案人員2月22日到屏東縣枋山鄉查緝，以前後包夾方式，當場逮捕3人並查扣超過20公斤製毒先驅原料、逾3公斤第3級毒品「喵喵」、第2級毒品安非他命、第3級毒品愷他命及8包毒咖啡包成品、1批製毒器具及新台幣24萬多元等證物。

警方指出，蕭男等3人依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。將持續掃蕩毒品犯罪，針對製毒源頭、毒品販賣犯嫌及處所加強查緝，以根絕毒品危害。（編輯：郭諭儒）1140312