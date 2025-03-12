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姊妹涉聯手霸占姪子房產偽造協議書 嘉檢起訴

2025/3/12 15:16（3/12 15:39 更新）
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嘉義市蔡姓姊妹被控為霸占姪子房產繼承權，在蔡父過世後，騙取姪子及其母親印鑑章，並偽造遺產分割協議書，將房產均過戶至蔡姓姊姊名下，嘉檢依偽造文書等罪嫌起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
嘉義市蔡姓姊妹被控為霸占姪子房產繼承權，在蔡父過世後，騙取姪子及其母親印鑑章，並偽造遺產分割協議書，將房產均過戶至蔡姓姊姊名下，嘉檢依偽造文書等罪嫌起訴。圖為嘉義地檢署。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義市蔡姓姊妹被控為霸占姪子房產繼承權，在蔡父過世後，騙取姪子及其母親印鑑章，並偽造遺產分割協議書，將房產均過戶至蔡姓姊姊名下，嘉檢偵結，依偽造文書等罪嫌起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，蔡姓男子與詹姓婦人育有1子、2女，蔡男的兒子及妻子分別於106年、108年間過世，而蔡男於110年8月間過世後，蔡姓姊妹及蔡男已死亡兒子的未成年小孩均為法定繼承人。

起訴書表示，事後，蔡姓姊妹一起至姪子住處，以辦理蔡父（姪子的祖父）遺產繼承為由，拿取姪子及其母親的印鑑章及印鑑證明；因蔡姓妹妹已拋棄繼承，蔡姓姊姊與姪子的繼承權應為各1/2。

嘉檢指出，蔡姓姊姊在未經姪子及其母親同意，製作內容不實的遺產分割協議書，將蔡父遺留的3筆土地、建物，以及汽車，均由蔡姓姊姊單獨繼承，其餘現金及股票則由蔡姓姊姊及姪子共同繼承，這一份協議書及切結書均蓋用姪子及其母親印鑑章。

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嘉檢表示，蔡姓姊姊則交由不知情的地政士辦理土地及建物的過戶，事後，姪子的母親察覺有異報警，認為若知悉分割方式為兒子拋棄所有不動產的繼承，就不會交付印鑑章及印鑑證明；蔡姓姊妹到案均坦承犯行。

嘉檢指出，蔡姓姊妹所為涉及偽造文書、詐欺取財罪嫌，全案偵結並依法起訴。（編輯：李淑華）1140312

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#嘉檢
#嘉義地檢署
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