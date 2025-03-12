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吳欣盈提告超基因公司返還臍帶血案 律師出庭爭執

2025/3/12 18:04（3/12 18:16 更新）
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前民眾黨立委吳欣盈產子後委託超基因生技公司儲存臍帶血等引發糾紛，吳欣盈提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，台北地方法院12日開庭審理，超基因公司委任律師李傳侯（左）、邱筱涵（右）出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月12日
前民眾黨立委吳欣盈產子後委託超基因生技公司儲存臍帶血等引發糾紛，吳欣盈提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，台北地方法院12日開庭審理，超基因公司委任律師李傳侯（左）、邱筱涵（右）出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月12日
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（中央社記者劉世怡台北12日電）民眾黨立委吳欣盈產子後，簽約委託超基因公司儲存臍帶血等引發糾紛，提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，北院今開庭，雙方均派律師出庭，爭執原物為何經提取為幹細胞後銷毀。

超基因公司委任律師李傳侯及邱筱涵赴台北地方法院出庭前表示，本件爭執契約為「分離保存臍帶血之幹細胞」，即從「胎盤、羊膜、臍帶、臍帶血」等四寶提取出幹細胞予以保存，並非保存胎盤、羊膜、臍帶、臍帶血的原物組織，臍帶、胎盤、羊膜屬「病理性廢棄物」，已依廢棄物清理法銷毀，這是客戶應知悉的基本事實。公司基於以客為尊的服務精神，至今仍妥善、完好保存幹細胞。

李傳侯指出，公司與吳女之間多次協商，包含催討應付餘款、終止契約、吳女付清餘款以及吳女請求公司提供價值1500萬元商品，公司願給500萬元商品，另1000萬元部分願與吳女一起做公益，但仍破局，而衍伸本件訴訟，吳女請求返還四寶原物以及羊膜以外的幹細胞，總共請求返還7種。

吳欣盈委任律師王志超在庭上表示，對方催款的對話紀錄，並不知是何人，沒有證據力；餘款部分，公司人員在群組向吳女表示，都由總裁支付，委員不用再付費，即債務即免除，在一年半的和解過程中，公司故意不返還原物，且銷毀原物組織，法源依據應是由醫療機構，但此公司非醫療機構，已涉違法。

王志超指出，合約內容提及公司保存期間內，應以適當方式保存臍帶血、終止契約後，吳女可取回臍帶血（幹細胞），請法官詢問對方，四寶原物分別被提取成種原幹細胞，還是間質幹細胞，擬修正請求返還標的。

邱筱涵及李傳侯回應表示，胎盤、羊膜及臍帶提取為間質幹細胞、臍帶血為種原幹細胞；重申公司銷毀原物是依廢棄物清理法處理，不論是否為醫療機構都應遵循；實驗室於完成間質幹細胞分離作業後，將原物（胎盤、羊膜、臍帶）打包、冷凍貯存後交環保公司處理。

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王志超於庭後表示，未獲吳欣盈授權發言，相信吳欣盈將會對外說明，被記者問到有無和解協商空間，他回答會與吳欣盈再討論。

台北地方法院法官庭末諭知，請超基因公司提供目前保存的物件明細，原告再行確認訴之聲明範圍，全案定4月24日續行審理。（編輯：張銘坤）1140312

前民眾黨立委吳欣盈產子後委託超基因生技公司儲存臍帶血等引發糾紛，吳欣盈提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，12日由委任律師王志超（圖）赴台北地方法院出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月12日
前民眾黨立委吳欣盈產子後委託超基因生技公司儲存臍帶血等引發糾紛，吳欣盈提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，12日由委任律師王志超（圖）赴台北地方法院出庭。中央社記者劉世怡攝 114年3月12日
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