吳欣盈提告超基因公司返還臍帶血案 律師出庭爭執

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（中央社記者劉世怡台北12日電）民眾黨立委吳欣盈產子後，簽約委託超基因公司儲存臍帶血等引發糾紛，提告請求返還臍帶血等原物及幹細胞，北院今開庭，雙方均派律師出庭，爭執原物為何經提取為幹細胞後銷毀。

超基因公司委任律師李傳侯及邱筱涵赴台北地方法院出庭前表示，本件爭執契約為「分離保存臍帶血之幹細胞」，即從「胎盤、羊膜、臍帶、臍帶血」等四寶提取出幹細胞予以保存，並非保存胎盤、羊膜、臍帶、臍帶血的原物組織，臍帶、胎盤、羊膜屬「病理性廢棄物」，已依廢棄物清理法銷毀，這是客戶應知悉的基本事實。公司基於以客為尊的服務精神，至今仍妥善、完好保存幹細胞。

李傳侯指出，公司與吳女之間多次協商，包含催討應付餘款、終止契約、吳女付清餘款以及吳女請求公司提供價值1500萬元商品，公司願給500萬元商品，另1000萬元部分願與吳女一起做公益，但仍破局，而衍伸本件訴訟，吳女請求返還四寶原物以及羊膜以外的幹細胞，總共請求返還7種。

吳欣盈委任律師王志超在庭上表示，對方催款的對話紀錄，並不知是何人，沒有證據力；餘款部分，公司人員在群組向吳女表示，都由總裁支付，委員不用再付費，即債務即免除，在一年半的和解過程中，公司故意不返還原物，且銷毀原物組織，法源依據應是由醫療機構，但此公司非醫療機構，已涉違法。

王志超指出，合約內容提及公司保存期間內，應以適當方式保存臍帶血、終止契約後，吳女可取回臍帶血（幹細胞），請法官詢問對方，四寶原物分別被提取成種原幹細胞，還是間質幹細胞，擬修正請求返還標的。

邱筱涵及李傳侯回應表示，胎盤、羊膜及臍帶提取為間質幹細胞、臍帶血為種原幹細胞；重申公司銷毀原物是依廢棄物清理法處理，不論是否為醫療機構都應遵循；實驗室於完成間質幹細胞分離作業後，將原物（胎盤、羊膜、臍帶）打包、冷凍貯存後交環保公司處理。

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王志超於庭後表示，未獲吳欣盈授權發言，相信吳欣盈將會對外說明，被記者問到有無和解協商空間，他回答會與吳欣盈再討論。

台北地方法院法官庭末諭知，請超基因公司提供目前保存的物件明細，原告再行確認訴之聲明範圍，全案定4月24日續行審理。（編輯：張銘坤）1140312