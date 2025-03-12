澎湖花嶼村長補選當選人涉賄 澎檢偵結起訴

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（中央社澎湖縣12日電）澎湖望安鄉花嶼村第22屆村長補選賄選案，澎湖地檢署今天偵結，當選人董桂珠等3人依違反選罷法提起公訴，由於董女等人犯後自白坦承、素行良好，建請地院處適當刑度，給予自新。

澎湖地檢署今天偵結花嶼村第22屆村長補選賄選案，除起訴當選人董桂珠，還有董姓與陳姓2人涉投票行賄罪嫌，一併起訴。另7名有投票權人犯後均坦承犯行，態度良好，深表悔悟，且犯行情節輕微，均無犯罪前案紀錄，並繳回賄選款，認以不起訴為適當，依職權為不起訴處分。

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澎湖地檢署指出，澎湖花嶼村第22屆村長補選，董桂珠為花嶼村長補選選舉候選人，為求當選竟請託董姓男子向親人請求投票支持，並言明選舉期間不能拿錢、等選完改天再給等語，董桂珠當選後數日，以1票新台幣6000元價格，交付現金共7萬8000元予董男，再親自或委由陳姓交付賄款給予王姓等7名有投票權人。案經檢察官指揮偵辦後，陳姓等人繳回犯罪所得共7萬8000元。

澎湖最偏遠的花嶼村村長王玉英，因於113年11月2日逝世，今年1月18日進行補選投票，1號陳董金針46票、2號董桂珠82票，由董桂珠勝出。澎湖選委會春節連假過後由望安代理鄉長洪棟霖發給當選證書，檢方在2月18日向台灣澎湖地方法院提起當選無效之訴。（編輯：謝雅竹）1140312