高雄印尼女移工變密醫 法官念看牙貴輕判免驅逐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄13日電）印尼籍女移工非法替同鄉看牙，因價格低廉人潮爆滿。高雄地方法院審酌牙科許多醫材和診療無健保，且移工收入不高，念其影響有限，依醫師法輕判緩刑3年，且免驅逐出境。

高雄地院審理時，法官考量涉案女移工無前科，且坦承犯行深具悔意，依違反醫師法輕判有期徒刑6個月、緩刑3年，並須向公庫支付新台幣5萬元。

法官特別說明，外國人受有期徒刑以上刑宣告者，需在執行完畢或赦免後驅逐出境。被告雖不具醫師資格，但找她看牙的人均為東南亞外籍來台工作者。眾所周知牙科有諸多診療及醫材沒有健保給付，就連台灣人看牙都要自費負擔高額診療跟醫材費，就算移工享有健保身分，但要支付高額牙科自費項目仍猶如天價。

法官考量此案有其複雜外籍來台工作者收入，與醫療資源分配等背後問題存在，且此案被告犯行對象侷限東南亞外籍來台工作者，公共衛生影響層面有限，若宣告驅逐出境勢必影響日後來台工作、旅遊權益，全案依比例原則審酌後，尚無需諭知驅逐出境必要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

判決指出，這名印尼籍女移工雖無牙醫師資格，卻自民國112年初起在個人社群帳號以印尼文刊登矯正、美白牙齒及補牙醫療廣告，並以300至7000元不等價格，招攬印尼籍移工預約看診。由於收費低廉，預約看診同鄉絡繹不絕。

由於女移工沒有自己的診所，都利用週末在高雄一間飯店房間內進行牙齒矯正、美白及補牙。警方接獲檢舉後去年7月間執行搜索，現場查扣各式牙齒矯正器、美白儀器和手術工具等。並將涉案移工和接受診療的同鄉帶回詢問。（編輯：孫承武）1140313