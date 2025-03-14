男恐嚇取財允捐款換緩刑偷收據騙法院 北檢起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北14日電）許姓男子涉偷拍陳姓老闆手機內性愛照片、恐嚇25萬元得逞，許男同意捐12萬元換緩刑後，涉偷竊協會捐款收據並向法院佯稱已捐款。北檢今天依偽造文書等罪起訴許男。

判決指出，許男為陳男的公司員工，許男於民國105年間在公司內偷看陳男的手機，發現陳男與外遇對象的LINE通話內容及性行為照片，隨即用手機翻拍，並於110年2月間將翻拍照片傳送給陳男，涉恐嚇陳男若不交付金錢，將把照片提供給別人。陳男匯款新台幣25萬元給許男後，報警處理。

許男在偵訊時坦承犯行，台北地檢署依刑法恐嚇取財、竊錄他人非公開活動罪嫌起訴許男，並聲請簡易判決。台北地方法院審理期間，許男與陳男達成和解，條件是許男須以陳男名義捐款12萬元給台北市某貧困家庭協會。

檢方查出，許男於110年11月2日上午到貧困家庭協會先向工作人員佯稱要捐款1000元，瞭解捐款收據存放的位置後，隨即短暫離開，不久後折返協會借廁所，趁工作人員離開座位時，在空白捐款收據本填上以陳男名義捐款12萬元，再將收據第1聯取走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

許男將偽造的收據拍照後傳給辯護律師，律師再以刑事陳報狀陳報北院。北院書記官察覺有異，打電話給協會求證許男的捐款是否屬實。協會調閱監視錄影畫面，才發現許男犯行。

東窗事發後，許男趕緊以郵政劃撥方式捐款12萬元給協會，企圖讓自己的恐嚇案獲判緩刑。不過，法官將許男涉偽造捐款收據的犯行向北檢告發。（編輯：戴光育）1140314