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新北13區長收合成不雅照恐嚇 警：信件來自中國

2025/3/14 15:08（3/14 15:34 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市多名區長近日收到合成不雅照，警方研判信件來自中國，內容涉及恐嚇，已組專案小組調查。新北市民政局表示，截至今天中午，有13名區長通報接獲合成不雅照恐嚇信。

據了解，新北市多名區長近日收到不明信件，並指定區長親自開啟，打開後發現竟有多張合成粗糙的不雅照，信上附有中國通訊軟體微信帳號，要求區長聯繫。區長們收到信件後報警，同時通報新北市政府。

新北市政府民政局今天表示，根據統計，截至中午，金山、瑞芳、板橋、五股、三峽、蘆洲、平溪、汐止、樹林、永和、八里、三重、鶯歌共13名區長接獲不雅照恐嚇信。

有1名區長告訴中央社記者，信件直接寄至區公所，署名為「市委共青團」，均為簡體手寫字，不過收件人為之前的區長，「顯見犯嫌的資訊未更新」。

新北市民政局副局長范姜坤火說，全案已交由警方偵辦中，目前已進入司法偵辦程序，後續由檢調單位處理。

至於是否有個資洩漏疑慮，范姜坤火說，因區長照片及公所地址皆為公開資訊，所有民眾皆可上網查詢，尚無所謂個資洩漏之虞。

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新北市政府警察局刑事警察大隊說明，多名區長接獲來自中國的信件，內容涉及不雅照片及恐嚇，經檢視照片背景、影像位置均相同，顯為電腦合成的不實影像。

新北市刑大表示，已報請地檢署指揮，並與刑事警察局組成專案小組，深入查明犯嫌身分及犯案動機。（編輯：龍柏安）1140314

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