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中檢辦潭子區農會代表選舉賄選案 2人複訊後請回

2025/3/14 16:01（3/14 16:33 更新）
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台中市潭子區農會日前農會代表選舉時，劉姓會員為讓李姓會員順利當選會員代表，涉出資讓賴姓會員搭計程車前往投票，中檢13日複訊後，認定劉男等2人涉犯農會法重大，但無羈押必要，諭知2人請回。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
台中市潭子區農會日前農會代表選舉時，劉姓會員為讓李姓會員順利當選會員代表，涉出資讓賴姓會員搭計程車前往投票，中檢13日複訊後，認定劉男等2人涉犯農會法重大，但無羈押必要，諭知2人請回。圖為台中地檢署外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中潭子區農會日前進行改選，劉姓會員為讓李姓會員當選會員代表，涉出資讓賴姓會員搭計程車前往投票，中檢昨天複訊後，認定劉男等2人涉犯農會法重大，但無羈押必要諭知請回。

台中地檢署今天表示，檢方日前接獲線報指，民國114年2月15日舉辦的台中市潭子區農會農事小組長及會員代表選舉，有賄選案件。

檢方查出，劉姓會員為讓李姓會員順利當選會員代表，15日投票當天，涉嫌出資新台幣2000元，讓賴姓會員先搭計程車到投票地點後，接著搭計程車前往雲林參與進香活動。

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檢方指揮台中市警局、調查局台中市調查處等單位組成專案小組調查後，3月13日傳喚劉男、賴男及證人計程車駕駛等2人到案釐清。

檢方全案複訊後，認定劉男與賴男涉犯農會法投票行賄、受賄等罪嫌重大，但無羈押之必要諭知請回，其餘人也請回。（編輯：謝雅竹）1140314

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