高雄婦討債遭殺害 凶刀疑棄屍過程丟到山區大海

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄石姓婦人昨天下午向張姓男子催討10萬元債務，但卻遭對方夫妻殺害棄屍。但警方至今仍未尋獲凶刀，張男則供稱棄屍過程中已將凶器丟棄至山區和大海。

警方調查，60歲石婦從事資源回收業，她13日下午4時外出工作後，因不明原因遲未返家，石婦兒子昨天上午察覺不對勁報案失蹤，轄區鳳山警方受理後立即調閱監視器，發現石婦13日下午4時許騎車至前鎮區一處民宅後，即未再外出。

警方登門查訪時，33歲張男僅坦承石婦有上門討債，之後就不知去向。但警方持續調閱監視器畫面發現，張男和41歲竇姓妻子13日晚間7時開著租來的貨車出門後，14日上午8時又將貨車歸還租車公司，與石婦失蹤時間重疊，形跡可疑。經前往勘查採證張男租借的貨車，發現車棚後拉簾有血跡反應。

張男坦承，因積欠石婦約新台幣10萬元債務，當天對方前來討債時發生口角，才和41歲竇姓妻子持棍棒和尖刀毆打刺傷石婦致死，並丟棄屏東枋山山區。至於凶刀和棍棒則已在棄屍途中丟棄山區跟大海。但警方對其供詞持保留態度。

透過 Google News 追蹤中央社

員警依張嫌供詞，昨天晚間11時許帶著張嫌前往屏東縣枋山鄉山區尋獲疑似石婦遺體，目前全案已報請台灣高雄地方檢察署指揮偵辦。

高雄地檢署檢察官會同法醫今天上午相驗死者遺體，釐清死因，全案仍待擴大釐清中。（編輯：謝雅竹）1140315