加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
首頁 / 社會

國1中山高北斗段北上2車追撞 碎片飛擊南下車4傷送醫

2025/3/16 12:14（3/16 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道1號北上北斗段15日發生車禍，施男駕駛自小貨車追撞內線車道1輛轎車，因撞擊力道大，車體碎片飛散到南下車道，擊中許男駕駛租賃小客車，造成4人輕傷送醫。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月16日
國道1號北上北斗段15日發生車禍，施男駕駛自小貨車追撞內線車道1輛轎車，因撞擊力道大，車體碎片飛散到南下車道，擊中許男駕駛租賃小客車，造成4人輕傷送醫。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化16日電）國道1號北上北斗段昨天下午發生車禍，施男駕駛自小貨車疑精神不濟，先追撞內線車道1輛轎車，撞擊猛烈，車體碎片竟飛散到南下車道，擊中許男駕駛自小客車，4人輕傷送醫。

國道公路警察局第三警察大隊員林分隊小隊長陳萬益，今天接受媒體聯訪時說，施男駕駛小貨車行經國道中山高速公路北上224公里北斗路段時，突然失控追撞林男駕駛自小客車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，因撞擊力道大，車體碎片飛散到南下車道，擊中許男駕駛租賃小客車，警消獲報趕到現場，將施男與施男同車的顏女，以及林男與林男同車鄭女等人，送往衛生福利部彰化醫院及台大醫院雲林分院虎尾院區就醫，其中施男胸部、膝部受傷，顏女腳部受傷，林男頭部、胸部受傷及鄭女頭部、背部受傷，所幸都無大礙。

警方指出，施男等3名駕駛酒測值都為零，懷疑可能是開車時精神不濟或分心才會肇事，呼籲駕駛人養足精神再上路，疲勞時先下交流道或至服務區休息，避免發生車禍事故。（編輯：陳仁華）1140316

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：