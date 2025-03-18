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假幣商涉替詐團洗錢逾2億元 2首腦遭聲押獲准

2025/3/18 11:06（3/18 11:36 更新）
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橋頭地檢署日前與金融機構合作，偵破以楊姓男子及劉姓男子為首的假幣商集團性洗錢案，並查扣手機、現金、金飾及外幣等物。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月18日
橋頭地檢署日前與金融機構合作，偵破以楊姓男子及劉姓男子為首的假幣商集團性洗錢案，並查扣手機、現金、金飾及外幣等物。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月18日
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（中央社記者張已亷高雄18日電）橋頭地檢署日前與金融機構合作，偵破以楊姓和劉姓男子為首的假幣商集團涉洗錢案，估計涉案人替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元，訊後依加重詐欺等罪嫌聲押楊、劉2人獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿表示，近日受理多件詐欺洗錢案，被害人均遭投資詐騙並向「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買虛擬貨幣後，再被詐騙集團透過手法詐騙並將款項轉入詐團指定匿名錢包。

檢方指出，後續在偵辦過程與金融機構合作，由銀行端協助分析集團成員可疑關聯帳戶並提供相關情資，經分析虛擬幣流，估計假幣商成員疑替詐騙集團洗錢達2億755萬多元。

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檢方表示，12日對假幣商成員與首腦等10人執行拘提與搜索，查扣1輛名車、名錶、現金96萬多元、金飾及外幣等物，另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約1494萬多元。

檢方指出，訊後認楊姓、劉姓集團首腦涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺等罪嫌重大，有羈押原因及必要，將2人向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘集團成員及車手則各以10萬元交保，部分人員遭限制住居。（編輯：方沛清）1140318

橋頭地檢署日前查獲有假幣商集團成員涉嫌替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元，12日執行拘提與搜索，查扣名車、現金等物，成員金融帳戶也被凍結。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月18日
橋頭地檢署日前查獲有假幣商集團成員涉嫌替詐騙集團洗錢逾新台幣2億元，12日執行拘提與搜索，查扣名車、現金等物，成員金融帳戶也被凍結。（橋頭地檢署提供）中央社記者張已亷傳真 114年3月18日
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