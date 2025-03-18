男子涉當街揮拳毆打罷團女志工 新北警逮人送辦

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（中央社記者王鴻國新北18日電）罷免團體鍾姓女志工在新北市中和區街頭宣傳時，黃姓男子供稱不滿傳單未附贈品，涉揮拳攻擊鍾女頭部，警方獲報後循線逮人，並依傷害罪嫌函送檢方偵辦。

中和警分局今天以訊息指出，中和區景新街16日有罷團志工進行罷免宣傳，黃姓男子（63歲）行經時涉突然揮拳攻擊鍾姓女志工（46歲）頭部，並與其他志工爆發推擠後離去。鍾女因頭部不適，就醫檢查後無大礙，並在其他志工陪同下向警方報案。

警方表示，經調閱監視畫面，循線將黃男逮捕到案。警詢時黃男供稱因拿了傳單卻沒有看到贈品，才涉打了鍾女。警詢後，黃男被依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦。

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事後，罷團聲明譴責暴力，並強調任何形式暴力行為都是對民主價值的踐踏，只會引起更大的社會反感；成年人應以身作則，以理性對話代替暴力；各政黨應負起責任，約束支持者，停止煽動對立。

罷團指出，將持續以溫和堅定及和平理性的方式推動社會進步，並保留對任何暴力行為追究法律責任的權利，絕不姑息。（編輯：戴光育）1140318