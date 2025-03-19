三重客運公車門夾乘客拖行 北市開罰6萬9000元

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影片來源：中央社市社組

（中央社記者陳怡璇台北19日電）三重客運265路線公車17日於北市發生車門夾帶拖行周姓女乘客事故。台北市公運處分別依未通報、未善盡管理責任開罰三重客運新台幣6萬9000元。

三重客運265路線公車17日於北市發生車門夾帶拖行周姓女乘客事故，案發時民眾追趕拍打示警才停車，周女手腳擦挫傷，公車駕駛朱姓女子昨天到警局說明是未注意而釀禍。

台北市公共運輸處今天以新聞稿表示，17日晚間8時15分許，三重客運265區路線回程行經忠孝西路1段台北車站上下乘客時，未注意尚有乘客未上車即關車門起駛，以致車門夾到乘客後拖行。

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公運處指出，此案未依規定通報，依公路法裁處9000元；另針對三重客運未善盡管理責任，裁處6萬元嚴厲處分。已要求公車業者確實協助傷者就醫，並負起賠償責任。

避免車門夾傷乘客情形再次發生，公運處表示，將加強北市公車駕駛長行車安全服務教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業流程，應確實注意車內外乘客動態，待乘客上下車完妥再關閉車門起駛離站。（編輯：戴光育）1140319