北市女遭公車門夾拖行多處傷 警詢駕駛稱未注意

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）三重客運265路線公車17日於北市發生車門夾帶拖行周姓女乘客事故，案發時民眾追趕拍打示警才停車，周女手腳擦挫傷，公車駕駛朱姓女子昨天到警局說明是未注意而釀禍。

台北市警察局中正第一分局今天透過新聞稿指出，17日晚間8時許獲報，指轄區忠孝西路一段、台北車站捷運M5出入口前，發生公車停靠區交通肇事案件。獲報後，立即派員到場處理及釐清案情。

經調查了解，三重客運265路線公車駕駛朱女（39歲）案發時在公車停靠區上下乘客後，起步行駛離站時未注意周姓女乘客（38歲）仍未上車，導致公車前車門夾帶拖行周女行駛，造成驚險事故發生。

透過監視器畫面可看到，公車一路拖行周女行駛險象環生。附近等公車民眾見狀，都紛紛追趕公車並拍打車門、車窗示警，朱女才停下公車。

警方表示，周女經送台大醫院救護，檢視其手、腳多處擦挫傷，幸無生命危險。朱女當下查看後未留置現場便駛離，已依民營客運車號通知朱女到案說明。

朱女昨天到警局說明，她供稱是因沒注意到才釀禍。

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據指出，針對這起行車意外，雙方近日將私下協商處理。

國民黨台北市議員曾獻瑩9日發布新聞稿表示，依據台北市公運處資料顯示，民眾投訴人或物品遭公車門誤夾狀況近年來不減反增，從民國110年的204件，攀升至去年的353件，3年就增加73%，令人憂心。（編輯：戴光育）1140319