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北市雙層觀光巴士車禍 機車乘客左腳粉碎性骨折

2025/1/30 19:23（1/30 20:51 更新）
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台北市雙層觀光巴士30日下午在信義區與機車發生交通事故，導致22歲女性機車乘客左腳粉碎性骨折，救出時意識清醒，緊急送醫治療。（台北市政府警察局信義分局提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年1月30日
台北市雙層觀光巴士30日下午在信義區與機車發生交通事故，導致22歲女性機車乘客左腳粉碎性骨折，救出時意識清醒，緊急送醫治療。（台北市政府警察局信義分局提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年1月30日
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（中央社記者陳婕翎台北30日電）台北市雙層觀光巴士今天下午在信義區與機車發生交通事故，傷者為22歲女性機車乘客，左腳粉碎性骨折，意識清醒，送醫治療；業者積極掌握狀況，後續事宜將依保險規定處理。

據台北市消防局稍早提供資料，這起車禍事故地點在信義區忠孝東路5段1號，現場為三重客運公車與機車發生交通事故，共1名傷者，為22歲女性機車乘客，意識清醒，左腳粉碎性骨折，已送往台北醫學大學附設醫院。

台北市政府警察局信義分局今天晚間說明，初步了解，A車機車駕駛沿忠孝東路5段東向西第3車道直行，左側車身與沿同向第2車道行駛的B車雙層觀光巴士右側車身碰撞，瞬間力道導致A車碰撞同車道前方C車機車左後車尾肇事。

信義分局表示，這次事故僅A車駕駛身體擦挫傷及後座女兒左小腿粉碎性骨折，三方駕駛酒測均為0，駕籍也均正常。另外，事故造成3輛車都有輕重不等車損，巴士上約25名乘客均安全，由駕駛疏散下車。

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台北市公共運輸處則透過文字向媒體說明，三重客運雙層觀光巴士紅線下午約4時54分行經台北市信義區忠孝東路5段，在近捷運市政府站與機車發生擦撞，這起案件將待釐清肇事責任，再依相關規定辦理。

台北市雙層觀光巴士執行長徐浩源今天告訴中央社記者，目前正在積極掌握事發經過，後續事宜依照保險規定處理。（編輯：吳協昌）1140130

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台北市雙層觀光巴士30日下午在信義區街頭與一輛機車發生車禍，造成機車騎士身體擦挫傷、後座女乘客左小腿粉碎性骨折、緊急送醫，後續將待釐清肇事責任，再依相關規定辦理。（台北市消防局提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年1月30日
台北市雙層觀光巴士30日下午在信義區街頭與一輛機車發生車禍，造成機車騎士身體擦挫傷、後座女乘客左小腿粉碎性骨折、緊急送醫，後續將待釐清肇事責任，再依相關規定辦理。（台北市消防局提供）中央社記者陳婕翎傳真 114年1月30日
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