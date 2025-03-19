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柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬
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國防大學教授葛明德涉與中國合作 遭檢調搜索帶回

2025/3/19 19:14（3/19 19:23 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者葉臻桃園19日電）國防大學教授葛明德涉嫌私下開公司與中國技術合作。桃檢今天指揮搜索國防大學理工學院及葛明德住處等地、帶回10人訊問。據了解，全案朝詐欺罪嫌偵辦，涉與中國合作部分待釐清。

民進黨前立委林靜儀民國112年間在立法院質詢時說，國防大學「先進系統工程研究中心」有台灣非常重要的精密系統研究，葛明德掌管產業需求和科技整合，卻私下利用兒子葛翊凡充當人頭開設德創奈米科技股份有限公司，並與中國技術合作，還在校內開公司董事會，前後長達10年。

林靜儀指出，葛明德自86年起擔任國科會與科技部117個案子的計畫及共同主持人，其中不乏先進系統工程研究中心、國造槍枝零件、匿蹤多功塗料、高強度自潤與槍砲武器系統之研究，以及船艦電磁砲等可能事涉機敏的研究計畫。

林靜儀說，葛明德不僅與中國技術合作，恐有洩密危機外，更涉嫌將研究成果及在台灣申請的專利，進一步到中國申請專利登記。

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全案經國防部移送法辦，由桃園地檢署指揮調查，檢察官今天指揮搜索國防大學理工學院及葛明德公司、住處等地，依被告身分將葛明德帶回，另有9人分別被以被告或證人身分帶回。

據了解，葛明德等人目前於台北市調處訊問中，訊後將移送桃園地檢署複訊，全案朝詐欺罪嫌方向偵辦，疑與研究經費有關。是否與中國合作部分仍待釐清。（編輯：李錫璋）1140319

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