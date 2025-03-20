陳柏諺涉殺馬籍女大生 更一審判刑18年10月

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（中央社記者劉世怡、謝幸恩台北20日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，高院更一審認定不符判決死刑或無期徒刑要件，但符合自首並予以減刑，今天判處18年10月徒刑，可上訴。

台灣高檢署表示，等收到判決後，再研議是否提起上訴。

台灣高等法院指出，依最高法院撤銷發回意旨，符合自首要件者是否給予減刑寬典，仍應綜合審酌被告是否悔過投誠、有無因此節省司法資源等情形，而為判斷。

高院更一審合議庭指出，陳男符合自首要件，並在試圖自殺前將被害人資訊提供父親，使司法機關可介入調查，於自殺未果後向員警承認犯案，於偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願意面對司法裁判的態度。

合議庭指出，在員警不知陳男犯行之際，陳男即對員警坦承已在蔡女士林住處殺害蔡女的犯罪事實，可見自首有助於偵查機關追訴本案犯罪，因此認定可依自首規定減刑。原審認為陳男非真心悔悟，而不予減刑，已有違誤。

高院指出，依憲法法庭113年度憲判字第8號判決及公民及政治權利公約意旨，僅有情節最嚴重的犯罪，始得判處死刑；更一審考量陳男非預謀性計畫犯案，且未以凌虐等方式增加被害人痛苦，也沒有破壞現場及毀損遺體等，罪責應未達最嚴重犯罪程度，加上適用自首減刑規定，因此難以量處死刑或無期徒刑。

更一審審酌陳男智識程度、犯後有後悔態度、更生可能性等一切情形，在本案有期徒刑的量刑上限（20年）內，判處18年10月徒刑。可上訴。

高院判決指出，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）結識蔡姓女大學生，雙方進而見面；陳柏諺同年10月12日前往蔡女位於士林的租屋處，並於翌日凌晨匯款新台幣9萬9999元給蔡女，用以協助自創品牌。

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陳柏諺於同年月13日上午10時至11時許，要求蔡女返還部分款項遭拒絕，涉徒手掐住蔡女頸部並以玩偶抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡；陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一、二審均認陳男犯後自首但未給減刑，判處無期徒刑，經最高法院撤銷發回，案件由高院更一審審理，今天宣判。（編輯：蕭博文）1140320