加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

陳柏諺涉殺馬籍女大生 更一審認自首減刑判18年10月

2025/3/20 10:02（3/20 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陳柏諺（圖）涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，高院更一審20日認定符合自首並減刑，改判18年10月徒刑，可上訴。（中央社檔案照片）
陳柏諺（圖）涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，高院更一審20日認定符合自首並減刑，改判18年10月徒刑，可上訴。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北20日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均認犯後自首但未給減刑，判處無期徒刑，最高法院撤銷發回。高院更一審今天認定符合自首並減刑，改判18年10月徒刑，可上訴。

全案因由，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但2人無密集往來；陳柏諺同年10月3日聯繫蔡女後，有較頻繁對話交流，並相約於同年10月7日見面用餐，之後多次出入蔡女租屋處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡；陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審士林地方法院及二審台灣高等法院均認定陳柏諺殺人犯行明確，符合自首，但難認有真誠悔意，不予減刑，判處無期徒刑；最高法院認定，原審認定自首，但不予減刑的判決理由不完備，撤銷原判決，發回更審，案件由高院更一審審理，今天宣判。（編輯：陳仁華）1140320

#士林地方法院
#陳柏諺
#最高法院
#馬來西亞
延伸閱讀
雙桶屍案徐德益棄屍罪定讞 死刑撤銷發回更審梁育誌殺長榮外籍生更一審認定無教化可能 釋憲後首次一致決判死高雄男疑因噪音殺鄰居夫妻一審認定無教化可能 一致決判死刑死囚黃麟凱槍決伏法 法務部舉4執行理由：情節最嚴重犯行
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：