陳柏諺涉殺馬籍女大生 更一審認自首減刑判18年10月

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（中央社記者劉世怡台北20日電）陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，一、二審均認犯後自首但未給減刑，判處無期徒刑，最高法院撤銷發回。高院更一審今天認定符合自首並減刑，改判18年10月徒刑，可上訴。

全案因由，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但2人無密集往來；陳柏諺同年10月3日聯繫蔡女後，有較頻繁對話交流，並相約於同年10月7日見面用餐，之後多次出入蔡女租屋處。

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陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡；陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審士林地方法院及二審台灣高等法院均認定陳柏諺殺人犯行明確，符合自首，但難認有真誠悔意，不予減刑，判處無期徒刑；最高法院認定，原審認定自首，但不予減刑的判決理由不完備，撤銷原判決，發回更審，案件由高院更一審審理，今天宣判。（編輯：陳仁華）1140320