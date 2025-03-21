涉毆打演藝總工會職員 藝人康凱判賠8萬餘元

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（中央社記者林長順台北21日電）前中華演藝總工會理事長康凱被控毆打劉姓職員。刑事部分，高院依傷害、恐嚇罪各判刑2月、拘役50日，均得易科罰金定讞。民事部分，台北地院判處康凱應賠償8萬餘元，可上訴。

判決指出，康凱（原名陳桓浩）與劉男分別是中華演藝總工會的前理事長及職員，康凱於民國112年9月間演藝工會辦理業務交接，離開時要帶走任內相關物品被劉男制止，康凱出手掐劉男脖子，再以揮拳、腳踢等方式攻擊劉男，導致劉男頭部鈍傷、頸部挫傷等傷害。

判決表示，康凱於112年10月間以通訊軟體LINE與劉男通話時，恫稱「你還要幹下去的，我找你很簡單，你懂嗎，我找人去弄你我非常簡單」等語，讓劉男心生畏懼，到警方提起告訴。台北地檢署依傷害、恐嚇等罪起訴康凱。

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刑事部分，台北地方法院依傷害罪判處康凱有期徒刑2月，得易科罰金；恐嚇罪部分判處康凱拘役50天，得易科罰金。康凱不服提起上訴，台灣高等法院駁回上訴確定。

劉男提起刑事附帶民事訴訟，向康凱求償醫療費用、工作損失等合計新台幣71萬餘元。台北地方法院日前判決康凱應賠償劉男8萬2870元，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1140321